Cuál es el desagradable virus que Nati Jota se contagió en Brasil

El fin de semana largo le vino bien a Nati Jota para irse de vacaciones a Brasil con amigas. Sin embargo, el regreso a casa no se dio de la mejor manera, ya que en sus redes sociales contó que se enfermó y que no la estaba pasando para nada bien.

En medio de su malestar, aprovechó para hacer una reflexión: “Pero hay algo de este momento que es: ‘Ah, no doy más y medio que a nadie le importa (aunque te manden mensajitos y todo)’. Sos vos el que se tiene que ir a la farmacia hecho concha a comprarte corticoides para la garganta”.

Pese al mal momento y la tristeza por estar enferma, Nati hizo una historia de Instagram en la cual intentó hablar con sus seguidores, aunque se le notaban las dificultades, y reveló qué fue lo que le dijo el médico: “Estoy enferma, vengo de la guardia. Me agarré un bicho allá en el viaje, así que bueno, empiezo a tomar antibióticos”.

En medio de su malestar aclaró que su deseo era que no se extienda en exceso su reposo, ya que tenía el deseo de retornar a su labor habitual: “Ojalá ya mañana, Dios quiera, pueda estar mejor y pueda retomar mis actividades habituales”.

En este contexto, a primera hora de la mañana del miércoles se la pudo ver remando la conducción de Sería Increíble, programa que se emite por Olga. Allí se mostró con una mejora en su estado de salud y contó detalles de cómo fue su recuperación.

El llanto de Nati Jota al contar el difícil momento que pasó

Desbordada de angustia y tirada en el piso de su habitación, Nati Jota relató un difícil momento que le tocó vivir. Lo hizo desde sus historias de Instagram, donde tiene dos millones y medio de seguidores con los que comparte día a día su trabajo, sus eventos, sus viajes y todos los momentos alegres de su vida cotidiana.

Pero en la noche del jueves 27 de julio vivió un percance que la llevó a tener un fuerte momento de vulnerabiliad y decidió compartirlo con sus fans en pleno llanto, acostada en el piso de su habitación mientas sostenía la cara en sus manos, en la pose típica de Floricienta, de quien Nati es una reconocida fanática.

Así, relató llorando lo que le había sucedido un rato antes. “Momento en el que volvés a ser una bebé llorando en el piso y le decís a tu papá lo que te pasó, como si él pudiera hacer algo. Y lo único que va a hacer es putearte”, arrancó diciendo entre lágrimas.

"Acabo de rayar todo mi auto. ¡Un montón! En mi p... cochera que es muy rebuscada para entrar. Siempre entro bárbaro. Hay que tener cuidado. Hoy venía apurada, dije 'entro bien y...", relató imitando el ruido que hizo el auto al rozarse contra un recodo del estacionamiento de su vivienda.

La conductora explicó que el golpe lo sintió "al costadito" del auto y que en ese momento tomó una mala decisión que empeoró la situación. "Y no se me ocurrió, porque soy tarada, la verdad que todos tienen razón cuando me quieren cancelar y me dicen tarada... En vez de ir para atrás seguí para adelante porque pensé que el roce iba a ser algo chiquito. Aceleré y ...." dijo, imitando otra vez el ruido del choque.

Visiblemente furiosa con la situación y con su accionar en el difícil momento, Nati Jota expresó “nivel llanto en el piso” y finalizó apoyando su rostro en el suelo para seguir llorando, angustiada y resignada a tener que pasar por el chapista para solucionar el daño que le causó a su auto.