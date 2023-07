El llanto de Nati Jota al contar el difícil momento que pasó

NATI JOTA.mp4 Nato Jota vivió un mal momento y lo relató llorando por sus historias de Instagram.

"Acabo de rayar todo mi auto. ¡Un montón! En mi p... cochera que es muy rebuscada para entrar. Siempre entro bárbaro. Hay que tener cuidado. Hoy venía apurada, dije 'entro bien y...", relató imitando el ruido que hizo el auto al rozarse contra un recodo del estacionamiento de su vivienda.

La conductora explicó que el golpe lo sintió "al costadito" del auto y que en ese momento tomó una mala decisión que empeoró la situación. "Y no se me ocurrió, porque soy tarada, la verdad que todos tienen razón cuando me quieren cancelar y me dicen tarada... En vez de ir para atrás seguí para adelante porque pensé que el roce iba a ser algo chiquito. Aceleré y ...." dijo, imitando otra vez el ruido del choque.

Visiblemente furiosa con la situación y con su accionar en el difícil momento, Nati Jota expresó “nivel llanto en el piso” y finalizó apoyando su rostro en el suelo para seguir llorando, angustiada y resignada a tener que pasar por el chapista para solucionar el daño que le causó a su auto.