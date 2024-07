Cuál es el horrible apodo que Gastón Trezeguet le puso a Martín Ku

El analista de Gran Hermano nombró al ex hermanito con un extraño apodo, y el Chino le paró el carro

Es que ahora, el ex hermanito tuvo un tenso cruce con Gastón Trezeguet, uno de los panelistas que acompañan el Reality de Telefe, donde el último le puso un apodo a polémico al reciente eliminado, y este le retrucó con dureza.

Sin dudas este lunes fue una de las ediciones más tensas de El Debate de GH 2023. Uno de los momentos de mayor incomodidad ocurrió durante una inesperada discusión entre el ex participante Martín Ku y Gastón Trezeguet, analista del reality.

Todo comenzó cuando en el programa se debatía la estrategia de Los Bro, y allí el Chino dijo: “Ahora, después de ver todo, fuimos tibios”, expresándose sobre la manera de jugar que tuvo junto a sus dos grandes amigos dentro de la casa, Nicolás Grosman y Bautista Mascia. Y agregó: “En parte se trató de mostrar lo que somos, nuestra personalidad. Si bien jugamos, siempre fuimos de ceder”.

En ese sentido, el participante en la primera edición de Gran Hermano Argentia lo interrumpió y le dijo que desde su salida de la casa más famosa del país había empezado a mostrar una faceta muy distinta. “Adentro no se te veía tan ‘resenchino’, eras más buenito no te la dabas de enojadito”, dijo en un claro juego de palabras entre “chino” y “resentido”.

El comentario no le gustó al ex concursante, que devolvió la chicana: “Pensé que estaba hablando con un panelista y no con un fanático”, respondió en clara referencia al apoyo constante de Gastón a Juliana “Furia” Scaglione.

“Es lo único que vas a decir. Adentro se te notaron todos los complots, todos se dieron cuenta”, irrumpió Trezeguet. Inmediatamente, Furia se metió en la discusión y apuntó contra su ex compañero: “Sos un egocéntrico y un codicioso, por eso los dos hoy estamos acá”. “Y claro, vos sos la mejor mina, la madre que cuidó a todos”, le contestó sin filtro Martín.

Martín Ku mostró su primera noche con Arturo

A través de sus redes sociales, Martín Ku y su novia Marisol compartieron fotos de su convivencia con el perrito Arturo, aquel que estuvo dentro de la casa y que el Chino decidió adoptar: “Combina con el sillón”, dijo la joven en una historia que subió a su Instagram.

En otra de las postales que publicó la novia de Martín, se los podía ver a los tres acostados en un sillón que iba a tono con el pelaje del galgo mestizo. Así, mostraron cómo fueron las primeras horas de Arturo con su nueva familia.