Cuál es el importante programa que va a levantar Canal 13 según De Brito

Ángel de Brito reveló que un ciclo de Canal 13 llegará a su fin, ya que los números del rating no ayudaron para que continúe al aire.

La televisión no escapa a la crisis económica que está atravesando el país. Ángel de Brito contó que un programa de Canal 13 no podrá continuar al aire, debido a los bajos números de rating y, además, porque ya tiene a su reemplazante.

Los canales de televisión están atrapados en un difícil momento, ya que bajaron los números de rating. Pero además, la gente opta por otras formas de entretenimiento como las plataformas de streaming, que desplazan a los medios tradicionales. Por su parte, las señales intentan salir adelante con fórmulas que no le están asegurando el éxito: producciones internacionales, repeticiones de programas ya emitidos y magazines llenos de panelistas, que se pisan todo el tiempo.

Cuál es el programa que se despide de la televisión según Ángel de Brito

A raíz de estos inconvenientes, sumados a la baja de la pauta oficial durante el gobierno de Javier Milei, varios programas se han despedido de la pantalla en el último tiempo. Y según Ángel de Brito, se suma una baja más en eltrece.

El conductor reveló que un ciclo de las tardes, se despidió a pocos meses de haber debutado. “Levantan el programa de Matías Martin, el que hacía con el hijo Luca, llega a su fin. Él ya está de vacaciones, terminó de grabar y ahí va ‘Cuestión de Peso’”, explicó el periodista sobre la decisión que tomó el canal para fortalecer el rating de la programación vespertina.

el legado eltrece.jpg El legado se despide de la pantalla de Canal 13.

“El rating no acompañaba y eso es lo que lleva al final del ciclo. La decisión se tomó con la llegada de ‘Cuestión de Peso’ porque todos los programas no entraban y había que levantar uno y el canal decidió que fuera este”, reconoció el conductor sobre los motivos que llevaron a que El Legado no continúe al aire.