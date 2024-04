En un intercambio directo en el programa "El Diario de Mariana", Taboada expresó su alivio por haber sido desbloqueada, afirmando: “Me desbloqueó y ahora estoy contenta. Yo lo llamaba, pero le dejaba el mensaje y quería que me contestara en algún otro momento. Es como con los invitados, hasta que no te los traía al piso no paraba”.

ángel 1.jpg Ángel De Brito y Andrea Taboada

Ángel De Brito reveló por qué bloqueó a Andrea Taboada

Sin embargo, De Brito no tardó en responder, argumentando: “Lo que pasa es que Andrea está grande y no tiene memoria, yo en su momento le dije, te voy a bloquear porque no te quiero escuchar mas y se olvidó. Ella me llamaba muy tarde, una de la mañana o dos de la mañana. Ella es excelente productora y panelista, pero no me quemes la cabeza a las 2 am con un mensaje”.