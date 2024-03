Cuál es el jugado regalo que Lauty Gram le hizo a la China Suárez para reconquistarla

Contaron en detalle qué hará el tiktoker Lauty Gram para convencer a la China Suárez de que vuelva con él. El influencer hizo una costosa adquisición, para la cual gastó parte de sus ahorros, a fin de sorprender a su ex novia y reintentar una nueva oportunidad amorosa luego de que ella lo dejara a él a finales de 2023.

“Me da pena por un lado porque se ve que él la ama y tiene buenas intenciones. El tema es que Eugenia ya cerró la historia y alguien debería avisarle a Lauty que no intente más porque no tiene ninguna chance ahí”, explicó el periodista sobre las novedades amorosas que tienen como protagonista a la China.

china-suarez-lauty-gram.jpg China Suárez y Lauty Gram.

“A mí lo que me informaron en las últimas horas es que Lauty hará un último intento de conquista. A mi me detallaron lo que él va a hacer el sábado y tengo miedo por lo que puede pasar", anunció Etchegoyen, en pos de un posible rechazo que Suárez le haga cara a cara a Gram.

Lauty Gram, decidido a volver con la China Suárez

"Lauty Gram , él quiere darle una alegría para su nuevo aniversario de vida y me hablan de una sorpresa que a partir de este momento no será sorpresa porque alguien lo tiene que poner en órbita. Perdón Lauty pero voy a dar a conocer lo que pensaste. Él se va a aparecer en la casa de la China Suárez”, dijo el periodista Juan Etchegoyen sobre las intenciones del artista musical.

la-china-suarez-y-lauty-gram-no-dejan-de-ISCO5KB4TRHUXMNK7ZZD7PYDSY.avif

"A mí me confirman desde el entorno de Lauty Gram que ya le compró un auto a la China y quiere reconquistarla con este gasto importante que llevó a cabo. Cuando me enteré me pareció una locura... Es un gesto de amor pero es seguir insistiendo con algo que ya ella le dio cierre. Se gastó parte de sus ahorros para comprarlo y va por todo". Recordemos que ese mismo regalo se lo hizo a la China su anterior novio, hablamos de Rusherking.