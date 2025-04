Cuál es el plato italiano y favorito de Nicole Neumann

Nicole compartió entre sus seguidores un exquisito risotto que preparó ella. Se trata de una de sus recetas preferidas. Una comida que no es compleja de hacer, aunque la modelo sorprendió con el ingrediente que le sumó para no romper con su manera de alimentarse.

Más allá de que los italianos están en contra, en Argentina no puede faltar el queso rallado. Como ella no come nada que provenga de los animales, compró un quedo vegano en un local se dedica a comercializar este tipo de productos.