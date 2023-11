Cuál es la Angelita que se va de LAM: el polémico motivo

“Se despide del programa, queda muy poco tiempo. Igual mañana vamos a seguir contando... Nazarena Vélez. Va a llorar por sus hijos, obviamente. No, no, no quiero que llores”, anunció De Brito. Luego, ante la pregunta de por qué dejaba el ciclo, la mamá de Barbie Vélez explicó: “Porque voy a hacer temporada de teatro con Gladys Florimonte. Voy al Teatro Candilejas dos. ‘Dos Locas de Remate’. Me encanta el director. Me encanta todo, me gusta. Voy a llorar en serio”.