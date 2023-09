Cuál es la figura que pegó un portazo y renunció a Polémica en el bar

El retorno del histórico programa Polémica en el Bar a la pantalla de América TV fue una de las apuestas más ambiciosas del canal que dirige Marcelo Tinelli desde este 2023. Pero, con el correr de las semanas, la polémica se dio fuera de cámaras y las cosas no parecen marchar bien.

Dificultades con otras figuras de la señal, enojos, frases repudiables y momentos que demostraron que en el programa no todo marcha bien han marcado esta temporada de Polémica en el Bar. Como si fuera poco, hoy se conoció la renuncia indeclinable de una de sus máximas figuras.

Esta mañana en Socios del Espectáculo (El Trece), los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciaron la salida de Chiche Gelblung . Según explicaron de manera oficial, la renuncia se da por cuestiones de horario, y el longevo periodista ya no formó parte de las grabaciones que se hicieron esta semana.

Lo que en el programa de El Trece explicaron es que, en verdad, Gelblung carga con varios retos tanto de sus compañeros como de la producción, debido a sus posturas polémicas ante ciertos temas y a sus opiniones, que generan rechazo en parte de su audiencia.

Ante esto, el reconocido periodista se mostró molesto y decidió renunciar de forma indeclinable, manifestando que él era el que generaba contenido en el ciclo y no los demás.

El pésimo rendimiento de Polémica en el Bar en los números ha despertado la indignación de su conductora, Marcela Tinayre. Días atrás, la hija de Mirtha Legrand hizo sentir su enojo cuando el programa comenzó a ir durante los fines de semana.

"Yo los extraño un montón, no solamente a mi equipo, sino a todos ustedes. Los comentarios, los lindos y los malos, todo. Los extraño, no me acostumbro al fin de semana", declaró la conductora del ciclo.