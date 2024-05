Cuál es la manera en la que Nico Occhiato quiere pelear con Migue Granados en la guerra del streaming

Luzu 1.jpg Nico Occhiato

Por eso, Rodrigo Lussich se relamió por la jugada maestra de Nicolás Occhiato: “Van con marcas que los acompañan. Van a ganar plata en euros. Imaginate, y aparte hacen funciones. Qué redondo ese negocio. Qué bien, ¿eh? Es un negocio redondo”.

Como si fuera poco, Diego Leuco hará una transmisión de Nadie Dice Nada desde el Gran Rex el 24 de mayo. Estas estrategias por parte de Occhiato llegan luego de que los últimos números publicados indiquen que Olga comanda en el número de reproducciones.

Cómo reaccionó Flor Jazmín Peña al encontrar el broche de una mujer en la casa que comparte con Nico Occhiato

Flor Jazmín Peña reveló al aire de Nadie dice nada (Luzu TV) que su novio Nico Occhiato tiene un broche de otra mujer en el placard de las toallas, y que no es de ella. Ante ese detalle tan llamativo, lo mandó al frente y tuvieron un tenso debate.

nico-occhiato_flor-jazmin-pena-portada.jpg

Todo habría comenzado cuando la co-conductora del programa contó que en la casa de él usa el pelo suelto porque no tiene nada para atárselo. De ahí en adelante, el momento incomodo para Nico fue que ni él sabe de quién es ese broche. Por su parte, ellos no conviven por el momento, y decidió contar esta curiosa anécdota al aire.

“Cuando no tengo ninguna colita a mano en la casa de Nico, me quedo con el pelo suelto”, comenzó. Luego, Jazmín soltó: “Ese broche que está ahí, que no sé de quién es, no lo voy a usar. Me voy a quedar con el pelo suelto”. Sorprendido, Nico contesta: “¿Qué broche hay en mi casa?”.

Entre risas y sarcasmos, respondió: “Hay un broche gigante. Se ve que ella tenía un re buen pelo”. Y agregó: “Encima, un día que se había inundado toda la casa, se la ordené y aparecieron broches, cosas... ¡¿Podés sacar ese broche del lugar donde guardás las toallas?! Está ahí. Es gigante.”

Nico Occhiato, sin darle vueltas al asunto, lanzó: “No sabía de la existencia de esos broches”. Mientras tanto, la justificación para Flor Jazmín Peña fue que “a veces lo usaría para colgar la ropa”.