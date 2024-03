Nico Occhiato contó por qué su streaming se llama Luzu

“Soy de Villa Luzuriaga, por eso se llama Luzu, tiene la esencia de mis amigos, mi familia y de mis valores”, explicó el conductor.

Qué dijo Nico Occhiato sobre su romance con Flor Jazmín Peña

Al frente de este proyecto, Nicolás tiene claro el panorama de los medios actuales. "Los streaming no son masivos", declara. Aunque reconocen el éxito que han tenido, Occhiato destaca que aún hay desafíos por superar en comparación con la televisión tradicional.

Pero no todo es trabajo en Luzu TV. En un emotivo momento, Nico confesó su amor por Flor Jazmín Peña durante una jornada laboral en la costa. "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida", expresó el conductor, desatando la euforia entre sus colegas. Esta declaración de amor fue seguida por un gesto público de afecto, demostrando la solidez de su relación.

A través del esfuerzo, la paciencia y rodeándose de un equipo talentoso, Nico Occhiato ha emergido como un referente en el mundo del entretenimiento.