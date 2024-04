Cuál es la nueva regla que se implementa en Gran Hermano desde la gala de nominación

image.png

El conductor comunicó que en la gala de nominación de este miércoles los jugadores de GH emitirán sus votos normalmente para dejar en la cuerda floja a algunos de sus compañeros. Lo que desconocen es que una vez conformada la placa, esta se definirá por voto positivo.

Pero volviendo a Coti, la influencer correntina, concursante de la edición 2022 de Gran Hermano, volvió a la casa más famosa del país gracias al "Golden Ticket" y revolucionó a todos los participantes.

Al grito de "bienvenidos a Gran Hermano", la influencer hizo su aparición y dejó sin palabras a más de uno en la casa, incluida a Furia, que esperaba el reingreso de Lisandro. La llegada de Romero no solo causó impacto, sino que también generó incomodidad entre los participantes. Juliana Scaglione, en particular, reveló sentirse molesta porque Coti no la saludó ni le dirigió palabra alguna. "¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó!", sostuvo la jugadora.

Semana de votación mixta en Gran Hermano

"Esta semana es de votación mixta. Esto es así. Ellos no van a saber. Van a votar este miércoles en negativo. Y cuando terminen de votar se les va a informar que esto es mixto", explicó Santiago del Moro con respecto a la particular regla que regirá durante esta semana en Gran Hermano.

Al desarrollar sobre la nueva dinámica, el conductor señaló que "la gente va a votar a quienes quieren que se queden". "Ellos van a mandar a los que quieren que se vayan y la gente va a elegir quiénes se quedan", sostuvo.

image.png

La idea de la producción es que los "fandoms" de los concursantes de Gran Hermano voten activamente para demostrarles a sus favoritos el nivel de apoyo que tienen desde afuera. Aquellos que reciban más votos sabrán que cuentan con un fuerte respaldo, mientras que quienes obtengan menos corren el riesgo de dejar la casa.

El conductor señaló que le comunicarán a los "hermanitos" el cambio de reglas una vez que que quede conformada la placa, así ellos harán campaña para que los voten y no para que saquen a otros jugadores.