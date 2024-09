Cuál es la nueva y extraña mascota que adoptó Luck Ra

Embed - LUCK RA on Instagram: "les presento a mi hijo le ponen un nombre? por ahora se llama Diego Armando" View this post on Instagram A post shared by LUCK RA (@luckra)

En paralelo, durante la misma jornada de miércoles, La Joaqui publicó "ELEUSECA", una canción de amor que le escribió a él y decidió nombrar de esta manera, en referencia al latiguillo que él usa en sus canciones.

La Joaqui reveló cuál fue su táctica para conquistar a Luck Ra

La Joaqui, la reconocida cantante de RKT, regresó al programa de Nico Occhiato, "Nadie Dice Nada", un mes después de haber confesado su primer enamoramiento. En una entrevista que no dejó indiferente a nadie, la artista compartió detalles íntimos y emocionantes sobre su relación con Luck Ra, el popular cantante de cuarteto.

“Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien”, confesó La Joaqui con una sonrisa que irradiaba felicidad. Esta nueva etapa en su vida amorosa parece haberle brindado una alegría y tranquilidad que se reflejaba en sus palabras y en su expresión.

La cantante reveló que, antes de consolidar su relación, salieron en varias ocasiones, pero los encuentros no fueron fáciles. Luck Ra solía invitarla a lugares públicos, lo cual le generaba una gran ansiedad. “Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día dejó de invitarme. Me invitó a unos cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, relató La Joaqui, añadiendo un toque de humor a su historia.

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra tuvo un giro inesperado cuando ella decidió tomar la iniciativa. Durante su última cita, después de ver dos películas en su casa sin que ocurriera nada, La Joaqui decidió dar un paso más. “Nos fuimos a dormir y le dije ‘me gusta dormir en tanga’. Y es mentira, me gusta dormir con pijama. Y así fue”, contó entre risas, mostrando una faceta valiente y decidida.

Esta revelación dejó a los seguidores de La Joaqui con una mezcla de sorpresa y admiración por su valentía y honestidad. La cantante no solo compartió su felicidad, sino que también mostró una faceta humana y real, enfrentando sus miedos y tomando las riendas de su vida amorosa. Y justo llegó luego de que la cantante revelara todas las penurias que tuvo que vivir con su ex pareja, Coqeéin Montana.