La Joaqui reveló cuál fue su táctica para conquistar a Luck Ra

La cantante reveló que, antes de consolidar su relación, salieron en varias ocasiones, pero los encuentros no fueron fáciles. Luck Ra solía invitarla a lugares públicos, lo cual le generaba una gran ansiedad. “Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día dejó de invitarme. Me invitó a unos cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, relató La Joaqui, añadiendo un toque de humor a su historia.