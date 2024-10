Cuál es la señal de Rodrigo de Paul que expone su situación sentimental

Para poner en contexto, reveló lo que el periodista español expuso sobre el romance del volante argentino: “Roberto Antolín contó que estaba empezando el futbolista argentino con una mujer llamada María Emilia Mirabal. Bueno, ante este dato que se ha replicado en varios portales, he hablado con De Paul y ahora les voy a decir qué me dijo sobre esto”.

Tras anunciar que tiene la palabra del futbolista, agregó: “No digo que sea este el caso pero muchas veces pasa que los famosos desmienten una información que después se termina dando. Me parece importante decir algo, acá no hay nada personal contra nadie”.

rodrigo de paul-1.jpg

Qué dijo Rodrigo de Paul sobre su estado sentimental

De este modo, Juan Etchegoyen se lanzó a contar qué le dijo Rodrigo de Paul sobre su romance: “Lo que me dice Rodrigo es lo siguiente sobre el rumor de romance con esta joven española. ´Hola Juan cómo estás? Yo no conozco a esa chica, no sé quién es, no estoy saliendo con nadie y estoy tranquilo así’”.

“‘El día que esté con alguien lo van a saber porque no tengo que esconderme y hago mi vida muy tranquila. te pido por favor que lo desmientas totalmente porque no tengo la más mínima idea ni de quién es esa chica´ esas fueron las palabras de Rodrigo”, reveló el periodista desmintiendo este nuevo romance del jugador de la Selección Argentina.