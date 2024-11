¿Cuál es la verdad? Alexis Mac Allister y Camila Mayan con versiones muy diferentes

En una reciente entrevista, Alexis rompió el silencio sobre la situación y confirmó que no tiene contacto con su expareja. "No hubo más relación, ella tomó su camino y yo tomé el mío", expresó en América TV. Sobre la demanda judicial que ella presentó exigiendo una compensación económica, el jugador fue escueto: "Está todo en la Justicia, donde tiene que estar, y estamos esperando".

Alexis 1.jpg Cami Mayán y Alexis MacAllister

Las versiones encontradas entre Alexis MacAllister y Camila Mayán

El jugador también desestimó las versiones de infidelidad que surgieron tras su separación: "Es normal que en una ruptura surjan esas cosas. Ella decidió hacer públicas cosas que cree que pasaron, pero yo estoy muy tranquilo porque sé cómo fueron las cosas".

Por su parte, Camila respondió a las declaraciones de Mac Allister en su programa de Luzu TV. Sin entrar en detalles sobre el proceso legal, afirmó: "No hay absolutamente nada nuevo con Alexis. No hay ninguna historia, no hay ninguna relación".

Mayán insistió en que no ventila aspectos privados de su vida, pero destacó que aún no ha podido recuperar todas sus pertenencias de la casa que compartieron. "Hay cosas personales que no son de valor económico, pero sí sentimental, como apuntes de la facultad y regalos familiares. Es doloroso no poder disponer de tus propias cosas", señaló con evidente frustración.

La influencer también aseguró que sigue adelante con su vida y que su único interés es cerrar este capítulo: "Yo cuento mis experiencias, pero nunca salí a ventilar nada. Hubo cosas que me guardé y sigo guardando".

Alexis 2.jpg Alexis MacAllister y Ailén Cova

La polémica entre Alexis MacAllister y Cami Mayán

La demanda de Camila busca una compensación por los años en los que dejó de lado su carrera profesional para acompañar a Mac Allister en su crecimiento como futbolista. Si bien ambos evitan dar detalles sobre el curso legal, las tensiones continúan.

Mientras tanto, el jugador del Liverpool intenta mantener el foco en su carrera deportiva, mientras Cami Mayán busca construir un nuevo camino en Argentina. Lo cierto es que esta separación, lejos de quedar en el pasado, sigue generando repercusiones públicas y legales.