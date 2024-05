Cuál fue la más dura confesión que hizo Mauro al salir de Gran Hermano

Robertito Funes Ugarte, el conductor del programa, lo invitó a repasar el momento de su eliminación y su posterior salida del juego, donde se abrazó con sus compañeros y terminó rompiendo en llanto, mientras dejaba atrás la casa. “Me voy así porque no me quería ir. Son increíbles todos la verdad. Recontra orgulloso y agradecido de todos ustedes”, expuso.

mauro-dalessio2jpg.jpg Mauro Dalessio se emocionó al ver un resumen de su paso por la casa de Gran Hermano.

El llanto de Mauro Dalessio tras ver su paso por Gran Hermano

El último eliminado dejó la casa, tras despedirse de sus compañeros y se lo pudo ver muy afectado por su salida del certamen. Luego de ver las imágenes de su partida, se sensibilizó en vivo ante los exparticipantes de otras ediciones e hizo una sincera confesión de cómo se mostró en el reality, que dejó a todos muy sorprendidos.

Tras ver todo el compilado, el exparticipante se quebró nuevamente. “Qué hijo de… Me hicieron (llorar)… Me pusieron esto y lo lograron. Me emocioné”, reconoció Mauro, muy sensibilizado por su despedida de la casa. “No sos solo músculo querido, además hay corazón”, le remarcó Robertito y pasó a abrazarlo, en medio de su llanto, para consolarlo.

“Soy yo ese, literal. Entré así y después se dieron un montón de cosas”, agregó Mauro, que contó que se mostró auténtico dentro de la casa. “No me quería ir, me hizo mal porque me quería quedar, posta. Me emocionó la despedida con los chicos”, reveló sobre la parte que más lo tocó del video que observó de su salida.

La profunda emoción que afectó a Mauro Dalessio en El Debate de los ex

“Sí, porque no la había visto (a su despedida) y nada, me emociona”, agregó Dalessio, muy afectado por esas imágenes. “Me da mucho orgullo mi parte, pude mostrar como soy”, sostuvo, a modo de balance, de su paso por la casa de Gran Hermano y agradeció a sus compañeros por ayudarlo a mostrarse auténtico ante las cámaras del programa.

“El video es tal cual yo, entré así y después se dieron un montón de cosas que me dejaron ser. Le doy mucho mérito a mis compañeros, también a Juli, a Furia, que me dejó mucho ser yo y siempre voy a estar agradecido con ella y con todos mis compañeros que me permitieron abrirme”, cerró el joven, muy agradecido.