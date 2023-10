Cuál fue la mentira de Pía Shaw que hizo explotar a L-Gante en el programa de Andy K

El cantante no dudó en mostrar su enojo en el programa de Andy Kusnetzoff, luego de que lo acusaran de mentir.

Este sábado "PH: Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff, se vio sacudido cuando cantante L-Gante expresó su enojo en el aire. La tensión surgió después de una pregunta de Pía Shaw sobre la relación del artista Wanda Nara, una cuestión que no le cayó en gracia al referente de la Cumbia 420.

Sin embargo, L-Gante rápidamente desestimó la afirmación y explicó que no avanzó en ese terreno amoroso. La disputa tomó un giro inesperado cuando se le pidió un enlace que respaldara la afirmación de Pía Shaw.

La definición de L-Gante sobre Wanda Nara

"Dame el link de en qué lugar confesé eso…", solicitó el cantante. Shaw aceptó el desafío y prometió proporcionar la evidencia una vez que el programa concluyera.

L-Gante, visiblemente más tranquilo, compartió que había tenido una experiencia agradable con Wanda Nara. "La pasé espectacular. Es una mina que me cae de diez. Es buena onda. Imaginate, me aceptó a mí siendo como soy. A mi me cae de diez", reveló el músico.

L-Gante 1.jpg L-Gante y Wanda Nara

La conversación continuó con un L-Gante más relajado, recordando cómo se conocieron a través de Instagram mientras él se encontraba en Ibiza y describiendo el primer encuentro que tuvieron. El cantante también reveló que "se engancharon" y que la relación tuvo altibajos debido a los problemas que surgieron en su entorno. Sin embargo, minutos después, el cantante reveló que le había molestado la pregunta y dejó bien en claro que no iba a permitir que lo hicieran pasar un momento así.