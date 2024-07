Cuál fue la pareja de famosos que se separó en medio de su romance

Ángela Torres- historia.jpg

De hecho la cuenta Gossipeame que trabaja con temas del espectáculo, analizó lo expreso: “MM dijo la muda. Ángela teniendo un día de verg. ¿Habrá hecho mecha la cercanía de Marlucas con Rusher? Igual, si mal no recuerdo, Angelita siempre fue muy opend mined en sus relaciones así que dudo que le moleste”.

Apareció el motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi no comunicaron antes su separación

Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron tomar caminos diferentes, después de estar juntos por 10 años. En los últimos días, la empresaria confirmó la noticia en sus redes sociales, en medio de los rumores que habían surgido. Tras la partida del futbolista a Turquía, se conocieron los motivos por los cuales no comunicaron antes la decisión de su ruptura.

“Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, había dicho la modelo en su cuenta de Instagram sobre el fin de su matrimonio. Tras el posteo de Wanda, Juan Etchegoyen contó que su separación era un secreto a voces en el ambiente y relató por qué no trascendió antes.

“Acá hay cosas que faltan saberse y son claves para entender la verdad de la situación. Wanda y Mauro vienen teniendo una crisis hace bastante tiempo, la decisión de separarse es una decisión meditada y hablada. Nada fue lo mismo desde que ocurrió aquella situación con la China Suárez, yo eso acá te lo dije siempre”, expuso el periodista en Mitre Live.

El motivo por el que no trascendió antes la noticia de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Y voy a contarte un dato en medio de todo esto que ya lo puedo decir porque tenemos el tema en agenda. Cosas que yo este último tiempo me fui enterando de Wanda y Mauro. A mí el 12 de junio me dieron la información desde el exterior de que Wanda y él estaban separados. Cuando te digo que me llegó esa data, me llegó de primera mano. Pero hay más cosas”, remarcó.

El conductor confirmó por qué la noticia de la separación no trascendió antes: “Wanda y Mauro no querían hacer pública la ruptura hasta que llegaran a Buenos Aires. Y te voy a contar por qué. Ellos tenían que hacer algunas publicidades juntos y Wanda no quería decir nada hasta que eso se hiciera”.

“Wanda y Mauro llegaron juntos a Buenos Aires, hicieron lo que tenían que hacer y, antes de que él se vuelva a Turquía, dejan trascender esto. Nadie puede decirme que yo esto no lo sabía antes porque tengo las capturas de pantalla, no tengo problemas en mostrarlas pero no lo hago por códigos”, explicó Etchegoyen.