Cuál fue la persona que más dinero le pidió a Ángel de Brito para una entrevista

Ante la insistencia del público, Pepe Ochoa contó el detrás de escena de la negociación con esta chica de 25 años que se llama Inés. Mostró un chat, en el que ella le dice: “Agradecería si no levantan información sobre Moritán. Mi nombre es Inés. Fue una situación irrelevante nada más, tuvimos algo, pero no sucedió nada más”.

“Lo que me gustaría saber es ¿cómo se filtró la información de que estuve con él? Si voy a estar involucrada en algo me gustaría saber”, siguió, Ochoa le dijo que no le iba a dar a conocer la fuente, y ella le pidió que no muestren nada en el programa.

Los EXPLOSIVOS CHATS entre el ex de Pampita y la joven



Luego del pedido, parece que la chica lo pensó bien, y fue allí que pidió dinero a cambio de ir ella y contar personalmente la historia con Roberto, que ya había tenido un fuerte cruce con Mariana Fabbiani en DDM. “Por treinta verdes (30 mil dólares) estaba en el canal y les contaba todo. Y lo que no se animan a contar las otras”, soltó.

Sorprendido, Pepe le contestó: “¿En qué quedamos?”, y ella le retrucó: “Perdón, soy fácil de persuadir cuando escucho a mis amigos. Sabés como sube el rating si cuento lo que le gusta y lo que no en la intimidad”.

Ángel de Brito fulminó a Brancatelli

Hace unos días atrás Florencia Peña fue como invitada al programa de streaming de Flavio Azzaro y allí criticó a Carlos Tévez. Luego de esas declaraciones, que resonaron en las redes y los medios, en Bondi Live, durante el segmento Ángel Responde, analizaron los dichos de Flor, y allí el conductor del ciclo lanzó una picante comentario contra Diego Brancatelli.

“Cuando uno ve a Brancatelli es el discurso calcado, es el de ‘estos jugadores no representan...”, comentó el panelista Santiago Riva Roy, a lo que Ángel de Brito irrumpió: “No, pero Brancatelli es estúpido, no se lo puede comparar con Flor Peña. Brancatelli leyó el celular nada más”.

Luego recordó el comercio que abrió el periodista hace unos años y debió cerrar al poco tiempo ante la crisis económica: “Brancatelli fundió el supermercado”.