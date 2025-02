La polémica forma con la que Ángel de Brito describió a Diego Brancatelli

Hace unos días atrás Florencia Peña fue como invitada al programa de streaming de Flavio Azzaro y allí criticó a Carlos Tévez. “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, dijo la actriz sobre el ex futbolista de Fuerte Apache.

La ex Casados con hijos es reconocida por su pensamiento político cercano al peronismo, y fue en ese contexto que mantuvo su distancia con el ex Boca Juniors: "Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”.

Luego de esas declaraciones, que resonaron en las redes y los medios, en Bondi Live, durante el segmento Ángel Responde, analizaron los dichos de Flor Peña, y allí el conductor del ciclo lanzó una picante comentario contra Diego Brancatelli.

image.png

“Cuando uno ve a Brancatelli es el discurso calcado, es el de ‘estos jugadores no representan...”, comentó el panelista Santiago Riva Roy haciendo un paralelismo con el pensamiento de la actriz con el periodista de C5N.

A lo que Ángel de Brito irrumpió: “No, pero Brancatelli es estúpido, no se lo puede comparar con Flor Peña”. Y continuó: “Brancatelli leyó el celular nada más”.

Luego recordó el comercio que abrió el periodista hace unos años y debió cerrar al poco tiempo ante la crisis económica: “Brancatelli fundió el supermercado”, concluyó el conductor muy duro con su colega.

La pelea de dos panelistas en LAM

Días atrás, ante la ausencia de De Brito, Marcela Feudale fue la elegida para llevar el liderazgo en LAM, donde la situación se tornó difícil entre las angelitas detrás de cámara. El panel vivió un momento de máxima tensión cuando Karina Iavícoli y Marcela Feudale protagonizaron un fuerte cruce en vivo.

Todo comenzó cuando Marcela tomó la conducción y coincidió con la ausencia de Karina, quien estaba invitada como panelista. “Hay gente que no quiere venir si no viene Ángel. No me dijeron el nombre”, insinuó Feudale, a lo que después agregó: "¿Le puedo mandar un beso a mi amiga que no quiso venir? Besito Karina Iavícoli, a esta cámara".

image.png

Y después, la propia Karina Iavícoli decidió dar su versión de los hechos, "Eso es mentira, hablé con la productora, está en todos los chats. Yo le había dicho a la productora que podía y después no pude, porque armaron esa historia, no entiendo", expresó molesta.