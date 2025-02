Escándalo en LAM: así fue la pelea en vivo de dos panelistas importantes

El panel vivió un momento de máxima tensión cuando Karina Iavícoli y Marcela Feudale protagonizaron un fuerte cruce en vivo . Todo comenzó cuando Marcela tomó la conducción y coincidió con la ausencia de Karina, quien estaba invitada como panelista. “Hay gente que no quiere venir si no viene Ángel. No me dijeron el nombre”, insinuó Feudale.

Ángel de Brito-LAM-2025-home.jpg Ángel de Brito, conductor de LAM.

La fuerte interna en LAM volvió a hacerse pública, esta vez, entre Feudale y Iavícoli

Además, Ximena Capristo agregó, "el viernes vine porque alguien no quería venir, pero no me dijeron el nombre". Hasta que Ángel intervino: "Quisiera saber quién no quiso venir con Feudale. Me llegó el dato. Creo que la vimos recién". Previo a culminar la edición de LAM, la conductora suplente despejó las dudas enigmáticas: "¿Le puedo mandar un beso a mi amiga que no quiso venir? Besito Karina Iavícoli, a esta cámara", exclamó la locutora.

Es por ello que, hace unas horas, la propia Karina Iavícoli decidió dar su versión de los hechos, "Eso es mentira, hablé con la productora, está en todos los chats. Yo le había dicho a la productora que podía y después no pude, porque armaron esa historia, no entiendo", expresó molesta. Sin quedarse atrás, fue Feudale quien respondió con firmeza y sumó más leña al fuego: "Después me tirás a la producción encima. Andaba por los pasillos y una panelista me dijo que vino porque vos no quisiste venir".

El cruce dejó al descubierto la tensión en el panel. Además, abrió un nuevo capítulo en la interna del programa, dejando en claro que no todo es armonía detrás de cámaras entre las angelitas.