Habló la nueva novia de Roberto García Moritán: “Necesitaba cariño”

Inés Monzón rompió el silencio en LAM (América) y se refirió al supuesto romance con el ex de Pampita. ¿Qué dijo?

Roberto García Moritán se olvidó de Pampita y apuesta una vez más al amor. El exfuncionario de la ciudad de Buenos Aires tuvo un encuentro sexual con una joven de 25 años y los rumores de un nuevo romance no tardaron en llegar a la farándula.

“Estaba molesta. Se dijeron un montón de cosas. No soy amante de nadie. Fue como un teléfono descompuesto. No tengo mucho para decir”, comenzó diciendo la supuesta novia del ex de Pampita en la nota.