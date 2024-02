Cuáles fueron los dos novios que terminaron con Valeria Lynch de manera escandalosa

En 2019 la cantante se separó del cantante brasileño Cau Bornes después de 13 años de amor. Aunque ya no tenían buena relación y la decisión estaba tomada, compartieron durante algún tiempo la casa de la cantante en el barrio Santa Rita. “La decisión fue de común acuerdo. Dentro de todo estoy tranquila”, decía ella al principio. Pero las cosas cambiaron y terminaron en juicio porque Bornes no quería abandonar la casa y cuando lo hizo le exigía una compensación económica, responsabilizándola de haberse alejado de su propia carrera musical para acompañarla.

Tais, la hija de Bornes y la folclorista Tamara Castro, fallecida en un trágico accidente, eligió quedarse a vivir con Valeria, a quien amaba como a una madre. Todo estuvo bien durante unos años, pero la cantante se sintió traicionada por la chica en pleno juicio de divorcio con Bornes y le pidió que se mudara. Supuestamente, la joven le habría reenviado audios de Lynch a su padre en los que ella hablaba mal de su relación, con el propósito de que el cantante los usara en su defensa durante el conflicto legal.

La otra pareja de la cantante con el que terminó todo mal fue Miguel Habud. Se conocieron haciendo El beso de la mujer araña, en teatro. Ella estaba recién separada de Héctor Caballero y él estaba soltero. Sin embargo, la pareja fue criticada porque ella le llevaba 13 años.

Todo fue felicidad hasta que empezaron las primeras crisis y diferencias y en 2003 se separaron con un juicio de división de bienes de por medio. Lo ganó el actor. “Recuperé mi dinero de la casa que ella no me quería dar. No reclamé bienes gananciales porque nunca nos casamos, pero compramos una casa juntos, pidiendo un crédito en el Banco Galicia y fuimos pagando en cuotas. Nos separamos antes de terminar de pagarla y yo reclamé mi parte, que cobré recién en 2012. Me fui a un departamento de San Isidro a vivir solo y me llevé mis cosas”, contaba hace unos años Habud, en entrevistas televisivas.

El presente sentimental de Valeria Lynch

Valeria Lynch piensa que el mejor estado es el de estar enamorada y su vida es un reflejo de eso. Hoy en día se encuentra en pareja con Mariano Martínez, de Ataque 77. Se conocieron en 2017 cuando ella trabajaba en su disco Extraña Dama del Rock.

Los músicos empezaron a trabajar juntos y tuvieron buen timing laboral, pero Lynch dijo en PH: “Él no me gustó de entrada. No lo registré. Mariano estaba sentado en un sillón en el estudio de Álvaro Villagra y yo quería grabar “Arrancacorazones”, que era un tema de Ataque. Conocía la banda pero a él, particularmente, no. Estaba ahí sentado y empezó a opinar y opinar de lo que yo hacía. Entonces Álvaro le dijo: ‘sos el productor, ya está’. Así fue. Trabajamos muy bien en ese disco y en otros también. Empezó a gustarme. Yo pensaba: ‘no puede ser, es más chico que yo’. Hasta que un día me dijo: ‘te llevo a tu casa’ y yo pensé ‘apa’. Yo estaba casada, eh... Me llevó a mi casa, punto, adiós, se fue”.

En ese momento de la particular historia de amor, Valeria estaba en pareja con Cau Bornes y Martínez también estaba comprometido. Apenas eran buenos compañeros de trabajo que se entendían bien, pero el tiempo pasó, ella se separó y él también. En 2019, el músico blanqueó sus sentimientos. “Me dijo: ‘mirá, me está pasando esto desde hace un tiempo’. Le dije que a mí también, pero lo primero que hice fue tirarme tierra: ‘viste que soy más grande que vos’. Me propuso: ‘probemos a ver qué pasa’. Pensé que estaba bien porque yo no me lo quería perder y él tampoco. Así empezó todo. Él me hizo notar que la edad es un hecho cronológico y no tiene nada que ver. La edad la lleva uno en la cabeza”.

Desde entonces, Lynch y Martínez trabajan juntos, conviven y llevan adelante una relación en la que ella le lleva 19 años de diferencia a él. La pandemia los empujó a probar y la cosa funcionó muy bien. “El complemento de la admiración está bueno. Está buenísimo que haya alguien al lado tuyo que sea talentoso y aporte en lo artístico de la misma manera que vos. Nos llevamos muy bien. Me gusta su rebeldía y autenticidad. Me gusta mucho que tenga sus convicciones y las pelee a muerte. Eso es una enseñanza y está buenísimo porque me obliga a tener la rebeldía de hace muchos años y me conecta con algo más auténtico”, contó la cantante hace un tiempo en el ciclo de Telefe.