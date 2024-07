Cuáles fueron los regalos que Oriana Sabatini y Dybala le hicieron a sus invitados a la boda

Aunque el evento se caracterizó por su hermetismo, ya que se prohibió el uso de celulares dentro del salón del Dock Haras para preservar la intimidad, algunos detalles lograron filtrarse en las redes sociales. Entre los asistentes destacados estuvo la periodista Florencia Etcheves, quien no dudó en expresar sus buenos deseos para los recién casados. “Fue una fiesta mágica y llena de sorpresas. Tuvo su encanto no pensar en las fotos del celular y como ellos propusieron guardar todo en la memoria y en el corazón”, escribió Etcheves en sus redes sociales.

Además, Florencia compartió una foto junto a su esposo, Juan Pelosi, bromeando sobre su look: “Fin de fiesta. Me dieron una corona y me creo la Reina Charlotte”, haciendo referencia a la famosa serie Bridgerton de Netflix.