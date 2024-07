Por qué los hermanos de Paulo Dybala no fueron a su boda con Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí en una ceremonia que se realizó en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz ante 350 invitados. Luego de que Ova confirmara que Gaby Sabatini no iba a asistir a la boda, el gran día del futbolista y de la modelo tuvo dos ausencias más de dos familiares muy importantes.

Según contaron en Intrusos, Mariano y Gustavo Dybala no fueron invitados al casamiento y dieron a conocer por qué Paulo tomó esa decisión. Guido Záffora contó que hubo una pelea entre los hermanos recientemente y a raíz de esa razón, prefirió no contar con ellos en su boda con la cantante. Además, confirmó que ambos estaban en la lista negra de la boda

“Hay una fuerte disputa familiar entre los hermanos Dybala, que no asistirían al casamiento de Paulo y Oriana por una pelea reciente”, explicó el periodista sobre el motivo del alejamiento del futbolista con sus hermanos por una interna familiar que se habría desatado en los meses previos a la boda.

El motivo por el que los hermanos de Paulo Dybala faltaron a su boda con Oriana Sabatini

"Son Gustavo y Mariano, los hermanos de Paulo, que no estarían invitados a la boda por una pelea reciente, una pelea de los últimos meses y como la relación no está del todo bien, los hermanos no estarían en el casamiento”, aseguró el panelista de Intrusos sobre la ausencia de los hermanos Dybala a la ceremonia.

Luego de que Záffora hablara del tema, Augusto Tartúfoli reveló en A la tarde cuál habría sido el inconveniente que distanció a los hermanos y explicó que estaría relacionado con una diferencia con Gustavo, que es a su vez, el representante de Paulo. El hombre había querido que deje el club en el que juega actualmente para tomar nuevos rumbos.

“Habría querido firmar contrato con un club de Emiratos Árabes para llevar al futbolista para esa zona (...) Esta intención no habría caído nada bien en los directivos de la Roma, que habrían hablado con Dybala para que replantee su futuro”, explicó el periodista sobre el motivo que generó malestar en el jugador.

paulo dybala hermano.png Paulo Dybala y su hermano Gustavo.

La queja de Rodrigo de Paul de cara al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán hoy, luego de cinco años y medio de relación, en el Dok Haras, que contará con 300 invitados. Uno de ellos es Rodrigo de Paul, que confirmó su asistencia a la boda en los últimos días y se conoció el reclamo que le habría hecho a los novios por la vestimenta.

El futbolista forma parte del selecto grupo de invitados del novio, que aseguró que no se iba a perder la boda del año en diálogo en Olga. Luego de que se conociera la confirmación, Pía Shaw reveló el reclamo que había hecho el ex Racing a su compañero en la Selección Argentina por una indicación que habría realizado la pareja sobre los looks.

El reclamo de Rodrigo de Paul a Paulo Dybala

La periodista de A la Barbarossa contó que Ángel Di María tampoco se perderá el evento. “La cita es a las cuatro de la tarde. Hay 300 invitados. Y esto lo chequeé personalmente con la familia Di María, vienen a la boda el Fideo con su mujer. Y de Paul lo confirmó en el programa Olga, dijo que iba a festejar”, detalló la panelista.

A pesar de que el futbolista contó que su intención era disfrutar de la velada, se conoció que le hizo un reclamo a su colega por el código de vestimenta. “Pero de qué se quejaba un poco De Paul, de que hay que ir con traje. Porque se pidió una etiqueta muy especial, había que venir muy bien presentables”, remarcó Shaw.