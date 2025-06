Cuanto rating tuvo La Voz Argentina en su debut

Las primeras audiciones a ciegas dejaron momentos memorables. Mauricio y Agustín, un dúo cordobés, se llevaron los elogios con su interpretación de “El Olvidao” y eligieron el equipo de La Sole. Gabriel, con “Defying Gravity” del musical Wicked, se convirtió en una de las voces más codiciadas y eligió el team Lali. En cambio, Catalina no logró convencer a ningún coach con “Eye of the Tiger”, mientras que Nina deslumbró con una particular versión de “Latin Girl” y terminó en el team Miranda! tras un bloqueo a Lali. El cierre de la noche fue con Pablo, de Mendoza, que cantó “La cabaña” y terminó emocionado al compartir escenario con Luck Ra.

Rating 2.jpg La Voz Argentina volvió a la televisión

El gran momento de Telefe en el rating

El regreso de La Voz Argentina no sólo revitaliza el prime time de Telefe, sino que también fortalece su estrategia de programación al servir como telonero de Gran Hermano, cuya semifinal comenzó con 17,3 puntos de rating, impulsada por la audiencia heredada del reality musical.

Con un debut que fusionó música, emoción y una producción de alto nivel, La Voz Argentina 2025 reafirmó por qué es uno de los programas más esperados del año. La batalla por encontrar a la nueva gran voz del país apenas comienza, pero el primer round ya dejó claro que el público está listo para cantar.