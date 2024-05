Dani La Chepi blanqueó por qué no muestra a su nuevo novio

“Con Julián estamos de 10. Me aburro un poco porque no hay conflicto”, respondió ella divertida. “Uy, sos una tóxica, sos una tóxica”, bromeó Dente. “Bueno, pero lo estoy tratando en terapia, ¿viste?”, le siguió el juego Dani La Chepi.

Embed Dani "La Chepi" sobre por qué no prefiere no mostrar a su novio



"Una amiga me lo 'recomendó'", reveló.

Por qué Dani La Chepi no quiere mostrar a su novio en las redes sociales

“Dejate de joder, te voy a tirar con algo. Hemos trabajado mucho, Chepi, para estar así de bien”, insistió Fer Dente, haciendo referencia a los problemas que tuvo en su pasado. “¿Cuánto te caíste, mami? Dale, no, es un chiste. Nos acompañamos mucho, somos muy compañeros. Después de varias experiencias, especialmente yo, porque... Bueno, dije ‘separemos las cosas’ y, de hecho, acá no está”, explicó ella revelando la decisión que tomó de no mezclar su trabajo con su pareja.

“Va bien eso, ¿no? De no mostrarlo, no exponerlo… De elegir cómo podés no compartir esa parte públicamente…”, agregó el conductor. “Sí, o sea, después de varias experiencias me di cuenta que está todo bien igual, ¿no?”, respondió.

Dani la Chepi 2.jpg Dani la Chepi

A qué se dedica el novio de Dani La Chepi

“No voy a esconder nada y, de hecho, creo que se subió alguna fotito del día de... Alguna cosita, sí. Del cumpleaños de Iso, de mi cumpleaños, pero a él no le gusta, no…”, continuó Dani La Chepi. “Bueno, es natural”, acordó Dente..

“Sí, viste que después la nota es…”, se detuvo antes de bromear: “No es que haya mucho, ¿a quién le importa que esté de novia yo? Pero viste que la nota Dani La Chepi está de novia con su... Porque yo te uso mucho el servicio”.

“Los servicios cercanos. Muchos servicios cercanos. ¿Me trabajas con el arquitecto?”, preguntó Fer Dente siguiendo el juego. “No, mi amor, eso no. Tenemos una amiga común que se llama Alejandra. Me lo recomendó y él…”, dijo sin termina la frase. “¿Podés decir qué servicio?”, insistió Fer Dente divertido. “Él entrena animales”, respondió ella antes de agregar entre risas: “Y yo le dije…”. “Chimuengüencha”, cerró el conductor.