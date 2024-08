Dani La Chepi contó la verdadera causa por la que se volvió influencer

Embed - Instagram Gente : " Dani La Chepi se emociona hasta hablando de su primer chivo Junto a su hija Isa, @danilachepi recuerda sus inicios en las redes (que aprendió a querer gracias a @natijota) con mucha nostalgia. @sebastianvacam" View this post on Instagram A post shared by Gente (@revistagenteok)

"Me había quedado sin trabajo y me ofrecieron yogures para que ella (su hija Isa) comiera", contó, revelando así el tremendo y emotivo trasfondo de su incursión en las redes. Por último, cerró la nota diciendo "no quiero llorar", demostrando que esos recuerdos le tocan una fibra muy sensible a la influencer.

Dani La Chepi blanqueó por qué no muestra a su nuevo novio

Después de volver a las redes sociales tras una larga ausencia en donde prefirió priorizar su salud mental, Dani La Chepi reveló que está en pareja. Sin embargo, a diferencia de sus romances anteriores, la influencer prefirió que su actual novio tenga menos exposición en sus contenidos. La razón la explicó en una charla que tuvo con Fer Dente en su programa de América TV.

“Cuando viene Chepi es como que charlamos, nos ponemos al día, pues nos vemos solo acá”, arrancó contento el conductor de Noche al Dente, luego preguntó: “¿Cómo estás? ¿Cómo anda Julián? ¿Cómo anda Isa? ¿Cómo sigue todo? Contame”.

Dani "La Chepi" sobre por qué no prefiere no mostrar a su novio

"Estamos de diez, me aburre porque no hay conflicto", dijo entre risas.

"Una amiga me lo 'recomendó'", reveló.



"Estamos de diez, me aburre porque no hay conflicto", dijo entre risas.



"Una amiga me lo 'recomendó'", reveló.#NocheAlDente EN VIVO @FerDente17 pic.twitter.com/PhNpGpHUDd — América TV (@AmericaTV) May 3, 2024

“Con Julián estamos de 10. Me aburro un poco porque no hay conflicto”, respondió ella divertida. “Uy, sos una tóxica, sos una tóxica”, bromeó Dente. “Bueno, pero lo estoy tratando en terapia, ¿viste?”, le siguió el juego Dani La Chepi.

“Dejate de joder, te voy a tirar con algo. Hemos trabajado mucho, Chepi, para estar así de bien”, insistió Fer Dente, haciendo referencia a los problemas que tuvo en su pasado. “¿Cuánto te caíste, mami? Dale, no, es un chiste. Nos acompañamos mucho, somos muy compañeros. Después de varias experiencias, especialmente yo, porque... Bueno, dije ‘separemos las cosas’ y, de hecho, acá no está”, explicó ella revelando la decisión que tomó de no mezclar su trabajo con su pareja.

“Va bien eso, ¿no? De no mostrarlo, no exponerlo… De elegir cómo podés no compartir esa parte públicamente…”, agregó el conductor. “Sí, o sea, después de varias experiencias me di cuenta que está todo bien igual, ¿no?”, respondió.