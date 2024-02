De qué manera defendió Jorge Lanata a Lali Esposito tras el agravio de Javier Milei

Lanata dialogó con Jonatan Viale en su debut en TN con "¿La ves?" y consultado por los dichos del presidente argentino sobre la cantante, expresó: "Es un error y una pelea despareja. Un presidente no se puede meter con un civil porque un civil no tiene cómo defenderse. Él se divierte porque le parece popular".

"Él lo explica como una batalla cultural, dice que eligió a Lali como una sub batalla cultural para explicar lo de las cajas. Porque el tema de fondo no es Lali, sino cómo un gobernador X le paga 3050 mil dólares a una artista", acotó Viale.

"Ahí hay que ver qué tipo de artista es. Si hubiera podido ganar esa guita por sí misma. Si la mina cobra 300 mil dólares por presentarse, a mi no me molesta si es lo que ella cobra. En defensa de Lali en este caso, labura desde que tiene cuatro años y que yo sepa no fue empleada del Estado", planteó Lanata.

Los dichos de Javier Milei sobre Lali Espósito

Javier Milei apuntó contra Lali Espósito durante una entrevista y sentenció: "Ella decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente". El presidente de la Nación fue entrevistado por Luis Majul para LN+ y cuando le preguntó por qué se pelea personalmente con la cantante, la chicaneó: "Lali Depósito".

"¿Pero entendés que la desproporcionalidad es un presidente peleándose con una chica?", insistió el periodista. "Bueno pero es alguien que decidió jugar políticamente, ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente", respondió Milei.

Y siguió: "Porque básicamente la gran mayoría de sus recitales, los hizo con el sector público y eso quiere decir que en una sociedad que tiene el 50% de pobres, 10% de indigentes y dos tercios de los chicos debajo de la pobreza, digamos, está llevándose la de los contribuyentes".

"¿Nunca se enteró de que hubo una inflación, la cantidad de pobres que generó el kirchnerismo? Claro, mientras le ponían plata para sus recitales no hablaba... yo ahí no comparto", sentenció. Y planteó: "Si nosotros encontramos un periodista mintiendo, lo dejamos en evidencia. ¿No le podés contestar? ¿Tiene privilegios con respecto a la sociedad? Los que viven de la pauta no son periodistas, son agentes de propaganda. Yo creo que una de las cosas más importantes de la batalla cultural es exponer a los hipócritas. Los del INCAA están a favor de los tongos, no de la cultura".

"Lali 'depósito' cobró de varios gobiernos. De La Rioja, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?", cerró Javier Milei.