De qué manera elige Furia a su nueva "víctima" en la casa de Gran Hermano

"Primero elige una víctima que ella considera que se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad". Este comportamiento se repite hasta que la persona ya no le sirve, momento en el cual inicia un periodo de descarga emocional y conflicto.

Furia 1.jpg Furia de Gran Hermano

Cómo es el modus operandi de Furia para eliminar a la gente en Gran Hermano

La influencer detalló cómo Furia ha actuado con diferentes participantes. "Primero generó un vínculo con Agostina cuando llegó Catalina a la casa. Luego hizo lo mismo con Catalina cuando entró Mauro. Cuando Mauro comenzó a ponerle límites, Furia formó una alianza con Emma", explicó la psicóloga.

"Ahora está generando una alianza con Virginia", agregó, aventurando quien será su próxima víctima. Este análisis de Rodríguez ha llevado a muchos seguidores del programa a debatir sobre las tácticas de Furia y su impacto en el desarrollo del reality.

La reciente salida de Mauro también ha provocado cambios significativos dentro de la casa. Furia responsabilizó a Emma por la salida de Mauro. Sin embargo, Mauro, al salir, no dudó en expresar sus sentimientos negativos hacia Furia en el debate del programa.

Furia 2.jpg Furia

“Era insoportable convivir con ella y el último tiempo, si estuve a su lado fue para que no se enojara o porque ella lo obligaba”, dijo Mauro, generando una gran polémica. Estas declaraciones provocaron una avalancha de críticas en las redes sociales y una percepción negativa de Furia fuera de la casa.

Qué dijo Furia sobre Mauro

Dentro de la casa, Furia mantiene una percepción diferente y sigue enviando mensajes románticos a Mauro, alternando entre comentarios positivos y otros más agresivos. En una charla con Delfina, la hija de Virginia, Furia expresó su frustración: "Él acá adentro me dijo que se quería casar conmigo. ¡Dejá de mentirme en la cara, la puta madre! Yo estoy viendo cosas". Este tipo de declaraciones ha generado diversas reacciones en las redes, donde algunos la acusan de ser "tóxica" y "agresiva", mientras que otros critican su actitud "patotera".

Pese a las críticas, Furia sigue manteniendo su postura dentro de la casa. "Posta, él se re enganchó pero también es muy libre, no es comprometido con una persona. Yo lo tengo súper claro. ¿Relación abierta con él? No. Me recontra caga. Va a garch... con 17 y yo con 1 solo", resumió Furia, mostrando su clara visión sobre la relación.