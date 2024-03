De qué manera se puso Marina Calabró cuando le preguntaron por su nuevo novio en la radio

Aunque no perdió la oportunidad de bromear cuando el cronista de Socios del Espectáculo indagó sobre los comienzos del amor: “¡Yanina Latorre dice cosas, chicos! No, lo que pasa es que estamos así relajadas como en familia y surge la cotidianeidad. ¿Qué sé yo? ¡Me tira de la lengua!”.

“Si ustedes necesitan definiciones hablen con Yanina que les cuenta todo”, cerró Marina Calabró, quien también aprovechó para tirarle un palito a la panelista de LAM.

La llamativa chicana de Marina Calabró a su hermana Iliana

Por otra parte, cuando el notero de Socios del Espectáculo recordó que Iliana Calabró había googleado bien en su momento al anticiparse al romance con Rolando Barbano, Marina Calabró no lo pudo contener y explotó a carcajadas: “No me hables. No me traigas malos recuerdos. Veníamos bien”.

“Iliana es un disgusto”, exclamó irónica la periodista a quien no le quedó de otra y terminó confirmando el romance con su colega y compañero de trabajo.

“La quiero. Es mi hermana. La quiero. Prescribió”, cerró Marina Calabró dejando en el pasado su polémica mediática con Iliana Calabró, su hermana mayor.

Recordemos que meses atrás habían protagonizado una fuerte polémica cuándo hicieron pública una fuerte interna familiar. Iliana, al aire de PH, acusaba a su hermana de no estar al tanto de ella y su madre, que se había distanciado.

“Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, largó de un solo aliento y visiblemente conmovida. “Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”, dijo Iliana en su momento.

Por otra parte, Marina confesó que el enojo real entre ellas y por fuera de lo mediático no se dio cara a cara, sino que fue más bien un cruce telefónico. "Pasa que una a esta altura de las circunstancias ya lo desdramatiza. Y al final de todo, la más sabia de todas, como siempre, es Mía”, contó la periodista especializada en política haciendo referencia a su hija, fruto de su vínculo con Martín Albretch, de quien se separó el año pasado tras poco más de diez años de relación. “Ella siempre es la que me dice: ‘Ay, mamá, ¡qué dramática! Sos una drama queen, mamá, por favor’”, relató entre risas. “Yo soy más llorona, e Iliana también...”, cerró Marina con su relato familiar.