De qué vive y trabaja Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos que se fue de la TV

Sin embargo, la pandemia fue determinante para pensar que otra vida era posible. “Con Agus empezamos a ver videos de gente que viajaba. Con la misma mentalidad que en su momento dije ‘si hay gente trabajando en televisión, por qué yo no puedo llegar’, nos planteamos ‘si hay gente que vive haciendo contenido de viajes, por qué nosotros no podemos’. Y así empezó a tomar forma la idea”, contó.

Agustina y Gonzalo comenzaron en diciembre de 2021 con su proyecto. Primero lanzaron un video semanal y después subieron a dos. En diciembre de año pasado tenían 20.000 suscriptores, ahora tienen 55.000.

“Fue un camino largo porque fueron dos años de trabajar generando contenido y no ver absolutamente ninguna retribución. De hecho, yo no dejé mi trabajo hasta no estar seguro de que iba a poder vivir de esto”, comentó. Y destacó: “Pero la cuenta que hicimos fue ‘esto viene bien y va a seguir mejor’. Estábamos convencidos de que algún día iba a llegar y por suerte eso pasó”.

Gonzalo Vázquez y su transición de la televisión a YouTube

Gonzalo Vázquez y su novia Agustina llevan dos años y medio viajando, y hace seis meses que son oficialmente sus propios jefes. En lo que va del 2024, recorrieron Cancún, Playa del Carmen, Ciudad de México, Bariloche y el norte argentino casi por completo.

“Uno siempre idealiza el lugar en el que no está. La gente idealiza los viajes, pero una cosa es viajar por placer y otra es hacerlo para generar contenido. Tiene sus cosas muy buenas y sus cosas desgastantes y agotadoras, como cualquier otro tipo de trabajo”, explicó.

En este sentido, remarcó: “Uno está invirtiendo, entonces la cuenta siempre te tiene que dar a favor, porque si no de dónde vas a sacar la plata que necesitás para vivir. Lo más positivo es que somos nuestros propios jefes, para bien y para mal, porque uno se pone más presión, pero sentís que todo el esfuerzo que hacés es para vos y eso está buenísimo”.

Consultado acerca de cómo es trabajar siendo pareja, Gonzalo aseguró: “Está buenísimo. Nosotros nos llevamos genial y hacemos un buen dúo, entonces se nos hizo muy fácil. Nos entendemos bien y tenemos los roles bastante definidos”.

Gonzalo aspira a seguir viajando y generar contenido para YouTube. Consultado acerca de si planea volver a la televisión en algún momento, negó: “No es algo que piense y tampoco es algo que necesito”.

“Creo que tengo como el ego un tanto bien ubicado para saber que tanto la industria puede seguir sin mí como yo puedo vivir sin la exitoína que genera la pantalla y estar en la cámara”, sostuvo. Y aclaró: “Hay mucha gente que se va y dice ‘yo no miro más tele’. No es mi caso, a mí la tele me ha dado mucho. De hecho gran parte de la manera de comunicar que tenemos es gracias a la TV porque fue una gran escuela y es un formato increíble”. “No sé si algún día volveré o no, pero estoy contento con esto y sé que mi presente es YouTube, así que tenemos ganas de seguir viajando e invirtiendo para que nuestro canal siga creciendo”, expresó.