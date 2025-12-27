Denuncia y escándalo: la ex de El Polaco podría perder la licencia tras el video de su hija

Valeria Aquino se vería perjudicada con la medida luego de que difundiera un clip de la menor de 12 años manejando un auto.

La polémica estalló luego de que se viralizara un video en el que se ve a una menor de 12 años manejando un auto en plena ruta . Las imágenes fueron publicadas por Valeria Aquino, expareja de Ezequiel “ El Polaco ” Cwirkaluk, y tienen como protagonista a Alma, la hija que ambos tienen en común. El material generó un fuerte repudio en redes sociales, donde se cuestionó tanto la seguridad vial como la exposición de menores en plataformas digitales. El caso, por supuesto, abrió un debate público sobre los límites y responsabilidades de los adultos .

Tras la difusión del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó intervención formal. La periodista especializada en tránsito Daiana Lombardi informó que el organismo avanzó con un pedido concreto luego de analizar las imágenes. Según explicó, la conducta observada “se encuentra prohibida por la Ley Nacional de Tránsito” , ya que una menor no puede estar al volante de un vehículo bajo ninguna circunstancia. La intervención oficial marcó un punto de inflexión en el tratamiento de la situación.

Desde la ANSV solicitaron la inhabilitación de la licencia de conducir de la artista: el pedido se fundamenta en las atribuciones de la entidad, que puede actuar cuando se detectan acciones que ponen en riesgo la seguridad propia y la de terceros . En este sentido, se aclaró que la sanción puede aplicarse “aún cuando no exista un control presencial en el momento del hecho” . El episodio fue considerado una falta grave por el riesgo que implicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DayLombardi/status/2004612132466557098?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2004612132466557098%7Ctwgr%5E1e1cb917e33df84834b749a00e65a256e66f5461%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-2482772385878430984.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Y NO.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, luego de que se viralizara un video en el que se observa a su hija menor de edad conduciendo un vehículo, acción que está prohibida, según la Ley de Tránsito. pic.twitter.com/BrKaZlYuRS — Daiana Lombardi (@DayLombardi) December 26, 2025

Además de permitir que la menor condujera, se detectó una segunda infracción que incrementó la indignación social. En el video también se observa que la adolescente no llevaba colocado correctamente el cinturón de seguridad. Este detalle reforzó las críticas hacia la intérprete, ya que se trata de una norma básica de prevención de accidentes. Especialistas en seguridad vial remarcaron la gravedad de ambas conductas combinadas.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse tras la viralización del contenido. Usuarios de redes sociales, figuras del espectáculo y especialistas cuestionaron no solo que la menor manejara, sino también la decisión de grabar y difundir la escena. Para muchos, el problema excedió lo legal y se vinculó con la exposición innecesaria de una niña en un contexto riesgoso. El debate se mantuvo activo durante varios días.

La palabra de El Polaco tras el escándalo

En ese contexto, la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial funcionó como una señal clara sobre los límites legales. El cantante, por su parte, había decidido quedar a un costado del episodio y advirtió que la responsabilidad era pura y exclusivamente de la madre de la pequeña.