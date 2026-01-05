Desahogo: la reacción de José Luis El Puma Rodriguez a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

José Luis El Puma Rodríguez celebró la captura de Nicolás Maduro y así lo hizo notar en una emotiva entrevista que brindó. “Lo veo en las películas de Hollywood, pero no en la vida real”, reveló en diálogo con Nelson Castro y el equipo de Vamos Rivadavia, por Radio Rivadavia.

“Realmente fue espectacular, fue una lección de inteligencia y paciencia, no es lo mismo sacar a Maduro muerto que vivo, era muy importante sacarlo vivo porque tiene que rendir cuentas”, comentó el artista. El cantante venezolano, que jamás ocultó su rechazo al régimen, ahora puede decirlo sin reservas: “Celebro que, al fin, se haya hecho justicia”.

En la entrevista también se acordó de Hugo Chávez. “No lo voté, pero el tipo encantaba a todo el mundo, yo lo conocí personalmente, como muchas personas. Y sí, este es el tipo que tiene todo en la mano y resulta que fue un traidor. Ya estaba con Fidel y estaba todo programando y... Todos caímos como inocentes, como corderitos”. El Puma no esconde la decepción: “Era un payaso realmente, que pudo haber logrado tantas cosas con una tacita de oro que tenía en sus manos. Un país tan rico, hermano. Las reservas de petróleo más grandes del mundo las tiene Venezuela. Es un país que tiene oro, bauxita, petróleo, tiene hierro, tiene de todo”.

image

El recorrido por la historia reciente de Venezuela se vuelve sombrío. “En el pasado hubo puros caníbales, comerciantes que han delinquido y han engañado al pueblo una y otra vez. O sea, yo espero que Dios me dé vida para verlo. Esta transición no va a ser fácil, pero tiene que ser”. Una transición que, para Rodríguez, no incluye a Edmundo González ni a María Corina Machado en el poder de inmediato. “No lo veo ahí por ahora. Y tienen razón los Estados Unidos en tratar de normalizar eso. ¿Sabes lo que hizo Chávez? Pues expropió todo. Toda la inversión norteamericana que estaba ahí, todas las compañías de petróleo, todas las compañías de Estados Unidos que estaban ahí, él las expropió, se las robó”.

Las declaraciones del Puma Rodríguez

“Hay una factura que tiene por pagar, igual que Cuba, ¿qué hizo Fidel? Expropió todas las compañías americanas. Fueron ladrones realmente. O sea que Chávez hizo endeudar a Venezuela con Estados Unidos, pero por muchos millones de dólares. Ahora lo primero que hay que hacer es reactivar lo del petróleo, que es la fuente de ingresos más alta que puede tener Venezuela, aparte del hierro y todo lo que pueda tener. Pero importante reactivar eso y empezar a depurar”, analizó desde su punto de vista el Puma Rodríguez.

Rodríguez no elude la palabra “cacería de brujas”. Sabe que no habrá paz sin justicia: “Por supuesto, porque no pueden quedar impunes todo el daño que le han hecho a Venezuela los tipos del SEBIN, los que han torturado”. Su mente retrocede al año 1958. “Cuando regresé con mi madre, que estábamos exiliados y era la dictadura de Pérez Jiménez, que no tiene nada que ver con esto, veía cómo linchaban a las personas de la Seguridad Nacional en las calles, los mataban. ¿Cuánto odio y rencor tiene que haber ahora también con todo lo que han hecho esta gente con el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)?”.

Embed - "PUMA" RODRÍGUEZ APUNTÓ contra MADURO: "Hizo ENDEUDAR a VENEZUELA por MUCHOS MILLONES de DÓLARES"

“Hay que esperar y depurar poco a poco y que la gente, pues, llegue con esa calma y paciencia que ha tenido el venezolano siempre para que las aguas lleguen a un nivel y sean más cristalinas. Está muy turbio todo ahora”, aseguró.

Con respecto a regresar a su país, declaró lo siguiente: “Me quedó una hermana solamente, toda la familia mía ya está en el cielo, pero sí me duele el país. Y sí, retornar, por supuesto. Si todo se normaliza voy a volver a cantar en Venezuela como todos los venezolanos que andamos fuera. Es la puerta de entrada de América del Sur, hermano. Es un país hermoso. Yo recuerdo cómo recibíamos a los argentinos en Venezuela. Yo recuerdo con Tito Martínez del Box, Radio Alocela, la parte humorística que fue tan importante para Venezuela con los argentinos y los actores argentinos con los cuales hice muchas telenovelas en Venezuela. Lo recibimos con mucho amor y con mucho cariño, y tengo tan bellos recuerdos de esa gente argentina cuando Susana Giménez paralizaba al país con el ‘shock’, que todos quedamos enamorados de ella".

“Recibimos a la gente con tanto cariño, con tanto amor, no solamente a los argentinos, sino a los chilenos también y a todo el que iba también con los brazos abiertos. Había una gran colonia canaria y gallega en Venezuela. O sea que Venezuela siempre abrió los brazos para el que venía. Y así va a seguir siendo una vez que se depure con esta lacra y esta cantidad de demonios que están sueltos en el país. Realmente, la izquierda esa es una izquierda oscura, terrible, maligna, que yo no sabía que tenía tanto poder maligno, pero lo estamos descubriendo ahora”, cerró.