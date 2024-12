Descubren 12 canciones inéditas de Michael Jackson

Según The Hollywood Reporter, el material corresponde a los años 1989 y 1991 , periodo en el que Jackson trabajaba en la producción del álbum Dangerous.

Detalles del material descubierto

P29-F01-B-michael-jackson.jpg Descubren canciones inéditas de Michael Jackson.

Una de las canciones lleva el título Don’t Believe It (No te lo creas), pieza que, según los análisis iniciales, parecería hacer referencia a las noticias que circulaban sobre Jackson en los medios durante aquella época. La canción refleja el estilo musical que el cantante desarrollaba a finales de los años 80, con una atmósfera similar a otros temas del álbum Dangerous.

Otra grabación contiene una explicación de Jackson sobre el significado de una canción llamada Seven Digits (Siete dígitos). Este título, según Musgrove, aludiría a los números de identificación asignados a cuerpos en una morgue, una temática menos frecuente en el repertorio conocido del artista.

Aunque no se especificó la calidad del audio de las cintas ni la extensión de las grabaciones, el contenido ha despertado interés entre expertos en la obra del cantante y potenciales coleccionistas.

Valor del hallazgo y próximo destino

El valor económico de las canciones todavía no se definió con exactitud. No obstante, Musgrove y su equipo legal estiman que el material podría alcanzar una cifra millonaria en el mercado. La intención del descubridor es llevar las grabaciones a subasta en las cuatro principales casas especializadas, lo que podría generar un proceso de validación detallado para confirmar la autenticidad de las canciones.

Este tipo de hallazgos no resulta común en el ámbito musical, especialmente tratándose de un artista de la relevancia de Michael Jackson. El descubrimiento amplía el legado del cantante, fallecido en 2009, y reaviva el interés en la etapa creativa previa a Dangerous, un álbum que marcó un punto clave en su carrera.

Los próximos pasos incluirán un análisis técnico del contenido de las cintas y la posible publicación de las canciones, dependiendo de las negociaciones con herederos y representantes del patrimonio de Jackson. El hallazgo abre nuevas puertas para la recuperación de material desconocido de uno de los músicos más influyentes del siglo XX.