Desde qué momento se odian Pampita e Iván de Pineda

LO DEJÓ PINTADO: Pampita le dio la espalda a Iván de Pineda en los Premios Martín Fierro 2022

Lo cierto es que Iván fue el encargado de presentar a Pampita con Martín Barrantes, su primer marido. Se casaron en el 2002 y en medio año se separaron. Luego la presentadora fue acusada por “adulterio” al quedar embarazada de Benjamín Vicuña cuando aún no le había salido el divorcio con el ex polista.

La relación entre Pampita y el empresario quedó de la peor manera luego de que la justicia fallara a su favor y declare “adúltera” a la modelo. Todo indica que como de Pineda es familiar de Barrantes, desde la separación en 2003 se habría terminado todo su vínculo con la conductora.

El parentesco entre de Pineda y el emprendedor es de cuñados, ya que el conductor de Pasapalabra estaría en pareja con Luz Barrantes, la hermana del exmarido de Pampita.

En ese sentido, Pampito detalló en Momento D que “Pampita e Iván se odian”. “Iván de Pineda es familiar de Barrantes. Cuando estaban en la alfombra roja se vio un momento muy incómodo”, remarcó.

Por otro lado, Ángel de Brito le preguntó, “¿Con Iván se odian?”, a lo que Pampita respondió: “No, para nada”. Luego De Brito retrucó: “porque siempre estuvo ese mito ya que en un momento fueron familia”, y Pampita aclaró: “Sí, fuimos familia en un momento. Pero no, no. Encima Iván era mi amigo antes de haber sido familia. No tengo enemigos”.