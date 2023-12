Diego Brancatelli blanqueó el romance del momento con un súper video

Video-Brancatelli.mp4

Hace apenas una semana, Daniela fue consultada en el programa Socios del Espectáculo por la relación que comenzó con el ahora cantante de rock. Allí afirmó que están saliendo hace tres meses y está en un buen momento: “Estoy súper bien, súper feliz, estamos muy pero muy contentos”.

Hace apenas una semana, el exjugador de la Selección italiana de fútbol había compartido una foto junto a Daniela en el interior de un automóvil. En dicha publicación, Dani colocó de fondo la canción “Para Siempre” de los Ratones Paranoicos.

Osvaldo-Ballester.jpg

El día que Brancatelli también se burló de Milei y Fátima

El periodista Diego Brancatelli no se mordió la lengua al ser consultado acerca de la comentada relación entre Fátima Florez y Javier Milei, previo a que este sea electo como presidente. Sus palabras fueron contundentes y apuntaron principalmente hacia la artista, acusándola de ser “funcional” a las aspiraciones presidenciales de Milei.

En una entrevista con A la tarde, Brancatelli expresó su descontento ante la aparente trivialización de una campaña política tan importante y, según él, peligrosa como la de Milei. "Me parece muy mal frivolizar una campaña política y un candidato tan peligroso como Javier Milei", afirmó el panelista. Según él, esta relación con Florez sería una estrategia electoral para humanizar la imagen de Milei, quien está lejos de ser un personaje amigable.

“Es una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso. No me parece ni el momento adecuado ni tampoco me parece acertado que dice ‘hay que linda pareja que hacen’, ‘mirá qué divino él con sus ojos claritos y ella es tan talentosa’. Eso es una estupidez y una curva que la gente no se tiene que comer”, aseguró en su momento.

Brancatelli criticó el comentario de aquellos que alaban la pareja y señaló que esta no es la primera vez que Florez se involucra en cuestiones políticas por conveniencia. Recordó su apoyo a la campaña de Macri y cómo se convirtió, según su opinión, en un instrumento para ciertas agendas políticas en el pasado.

Ella arregla, tiene trabajo. Es muy talentosa, es brillante, es muy buena en lo que hace, pero la relación de su vida con la política está marcada por ser funcional en determinados momentos a un grupo de poder. Atrás de todo esto hay un asesor que le aconseja qué tiene que hacer...”

El periodista no dejó de ser mordaz al especular sobre el futuro de esta relación y su posible impacto en la política del país. Sugirió que detrás de esta situación hay un asesor que está orientando la decisión de Florez. Además, Brancatelli lanzó una observación irónica sobre cómo sería una Argentina gobernada por esta "dupla", refiriéndose a Milei como el presidente y a Florez como la posible "primera dama".