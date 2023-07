Diego Leuco reveló qué siente al ver su novia con Messi

Para comenzar, el ex conductor de Telenoche estuvo como invitado en DDM (El Diario de Mariana), el programa de América conducido por Mariana Fabiani, ya allí relató: "Yo por suerte no soy celoso. Sofi tiene un laburo en el que está todo el tiempo con futbolistas, que suelen ser bastante picantes también. Pero a mí me encanta que esté ahí, la veo muy feliz".