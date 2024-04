Diego Maradona Junior reveló que odia a Guillermo Coppola: "Es un mentiroso y un..."

“A Coppola no lo puedo perdonar porque mintió. A mí las personas que mienten no me gustan. Te digo: la primera vez que vi a mi viejo fue en Italia. Tenía 16 años, salté el alambrado, estuve con él una hora más o menos. Después, saliendo de la cancha de golf me crucé con Coppola, charlamos, me mandó saludos para mi vieja, me felicitó por lo educado que era, me dejó el número de Cuba. Me dijo 'llámame que te conecto con tu viejo’”, recordó Diego Maradona Jr.

“Cuando salió la noticia de mi encuentro, y le preguntaron, él dijo que no me conocía, que no conocía a mi vieja, que no charló conmigo. Esto es ser mentiroso y cobarde. Yo eso no se lo perdono. Yo no miento”, lanzó en Radio Splendid.

Además, confesó que se siente mal por la muerte de Maradona. “A veces tengo días de mucha tristeza. Todo acá me hace recordar a él. Fue, es y será siempre el mejor de todos los tiempos, no encuentro otra persona más importante que mi viejo”, reconoció.

Qué dijo Diego Maradona Junior de la muerte de su padre

“Ustedes saben que cuando pasó yo estaba internado por covid, una de las cosas más feas de mi vida fue no poder estar con mi viejo cuando falleció. Son días que uno no se espera… yo no me lo esperaba. Días que no quiero volver porque son muy dolorosos”, sostuvo.

“Espero que se haga justicia. A papá lo mataron. No voy a parar hasta que no los vea en cana. Voy a luchar hasta el último día de mi vida”, se despachó el hijo mayor de Diego, esperando que se haga justicia por el fallecimiento de su padre.