Diego Pérez se metió en la polémica y salió a contar cómo fue trabajar con Maru Botana

Sin embargo, Diego Pérez contó su experiencia trabajando con ella en Sabor a mí (Telefe) y dio una versión muy distinta. “Yo estuve tres temporadas con ella y si estuve tanto tiempo fue porque realmente la pasé bien. No solamente me llevé muy bien con ella, sino que me hizo muy bien”, expresó el actor en diálogo con Desayuno Americano.

Diego Pérez habló de su experiencia con Maru Botana: "Me hizo muy bien trabajar con ella", y dijo: "Nos divertíamos mucho"



— América TV (@AmericaTV) September 25, 2024

“Siempre había hecho personajes insoportables y la gente pensaba que era así. Cuando yo empecé con Maru tenía a mis hijos chiquitos, los llevábamos al programa y la gente me empezó a ver desde otro lugar, eso se lo debo a ella”, precisó. En esta línea, el actor agregó: “Había una química bárbara, nos divertíamos mucho. La pasábamos bien con ella y con sus hijos”.

Pérez también habló sobre la relación con Coco Carreño, quien en ese momento trabajaba como asistente en el programa. “Nos llevábamos bien, pero a lo mejor la percepción que tiene Coco no es la misma que tengo yo. Para mí era muy divertido lo que hacíamos los tres”, señaló.

Maru Botana se hartó y le respondió a Jimena Monteverde, Sergio Lapegüe y Yanina Latorre

Maru Botana realizó un descargo contundente en sus redes sociales luego de que haya sido el foco de crítica por parte de varias figuras del mundo del espectáculo en las últimas semanas.

Maru Botana -pastelera apasionada on Instagram: "Solo um ratito de expresarles lo que sientogracias besos a todos."

Todo comenzó a raíz de que su colega, Jimena Monteverde, la acusara de haberla bajado de un canal, mientras que se sumó el periodista Sergio Lapegüe a contar su mala experiencia junto a la cocinera. Y también Coco Carreño, quien aseguró que la pastelera tiene "aires de diva".

Entonces, la conductora decidió salir a hablar para limpiar su imagen ya que se acerca el estreno de Bake Off Famosos del cual es miembro del jurado: "Estoy harta de escuchar a gente hablando mal de mí. No sé si es la forma o el lugar para hacerlo, pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas en la cara. Es lo que le enseño a mis hijos, que cuando tengan un problema, lo hablen cara a cara".

Entonces, comenzó contra su colega: "A vos Jimena te hablo: no te conozco, no sé quién sos pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia".

En cuanto al periodista, "dicen que Lapegüe se iba llorando a la casa cuando su mujer estaba bailando en el programa. No entiendo esa mentira". Y, entre sollozos habló de su excompañero: "Coco vivió en mi casa, trabajó conmigo y mi mamá lo amaba. Lo hice popular".

Finalmente, apuntó en contra de la panelista Yanina Latorre, con quien nunca ha tenido gran relación: "Yanina... no quiero hablar porque Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Las cosas de la facultad, lo que ella dice es todo mentira". Y, concluyó: "Yo tengo trabajo, tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mí".