Se supo la verdadera razón detrás de la enemistad entre Jimena Monteverde y Maru Botana

"¿Por qué te odia Maru Botana?", quiso conocer Héctor Maugeri, en su programa de Caras Tevé. "No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión hay que ser un poco malo, y yo no lo soy", se diferenció Jimena en una primera instancia de su respuesta.

"Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es", reflexionó la conductora de su programa culinario, en las tardes de El 9. "Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana...", recordó Monteverde sobre lo sucedido años atrás con Maru.

JIMENA MONTEVERDE.jpg Malvina, la primera nieta de Jimena Monteverde, cumplió su primer mes.

"Coco es amigo mío, yo lo liberé. Conmigo, él es totalmente Coco, totalmente libre, y no se si se sentía así con Maru”, planteó Jimena sobre el rol de Coco Carreño que actualmente trabaja con ella y que supo hacerlo con Maru. “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste".

"Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo. Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama. Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, confió Monteverde.

El gesto de buena persona que Maru Botana tuvo con los chicos de Bake Off

Comenzaron las grabaciones del reality de Telefe, Bake Off Famosos, el programa culinario que contará con la conducción de Wanda Nara. Con el correr de los días se van conociendo detalles como, por ejemplo, quiénes son los 14 participantes que intentaran ganar el certamen. En ese contexto, se dio a conocer el gran gesto que Maru Botana tiene con sus compañeros de trabajo.

maru-botana-hablo-de-su-hija-lucia-sola-en-radio-OJDIPCKTWNAAFI7GPRID37CLGY.avif

El jurado, está conformado por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru. Justamente, por estos días se habla de un gran gesto por parte de la pastelera para con los participantes. Según contó La Pavada de Crónica, las jornadas de trabajo en San Isidro son de 8 horas. Para relajar meriendan todos juntos, y luego, cuando paran a la tarde, meriendan los 14 como un gran equipo, más algún que otro técnico que se suma. Tanto el té o el mate es acompañado por las ricas tortas que lleva Maru.

Desde adentro dicen que ya es un ritual, y que la pastera aparece todos los días con algunas de sus creaciones para crear momentos amenos. Esto relajó y generó un gran clima laboral. Eso sí, tanto ella como el jurado no se juntan con los participantes. Los jueces, como Wanda, reciben sus respectivas viandas en sus camarines. Ellos se mantienen concentrados.

Los participantes de esta edición del reality son: Damián De Santo, Camila Homs, Karina Jelinek, Nacho Elizalde, Cande Molfese, Gastón Edul, Ángela Leiva, Callejero Fino, Javier Calamaro, Andrea del Boca, Mariano Iudica, Eliana Guercio, Marcos Milinkovic y Claudia Villafañe.