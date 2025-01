Eduardo Feinmann destrozó a Marcelo Tinelli: "Garompa"

En medio de la promoción por redes sociales de la plataforma, una de estas publicidades llegó a la cuenta de X de Eduardo Feinmann, de la manera menos esperada. "Que levante la mano el que no va a ver esta nueva garompa de Tinelli", tuiteó un usuario de la red social de Elon Musk. Citando la publicación, el conductor de Radio Mitre publicó un emoji de la mano levantada.

Decenas de usuarios estuvieron de acuerdo con la opinión del periodista y así lo demostraron, comentando con sus propios emojis debajo de su publicación. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su opinión.

image.png

"Saben qué estoy cansado de todos estos que contestan que no lo verían jamás, que no lo vieron nunca, que no lo quiere, resulta que Tinelli sigue teniendo rating", señaló un internauta, entre otras opiniones que también fueron en apoyo al conductor y contra el periodista.

El reality Los Tinelli

Este 17 de enero se estrenará en Prime Video el primer reality de la familia del conductor. Tinelli dijo que cuando le dieron a conocer la propuesta no le costó aceptar. “Creo que después de la irrupción de las redes sociales y todo lo que empecé a subir en mi Instagram, donde mostraba más mi intimidad, para mí era un proceso lógico”, explicó.

image.png

“Esa época de guardarse, no mostrar las cosas y la intimidad, se me pasó. No tendría nada que esconder. Me gusta mucho encontrar diferentes excusas para encontrarnos, para estar juntos, entonces me parecía un proyecto lindo para sumarlos a todos”. El único de los hijos de Tinelli que decidió bajarse del reality es Francisco.