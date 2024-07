El accidente que sufrió Juana Viale con su auto

Juana 1.jpg Juana Viale

Cómo quedó Juana Viale tras el accidente

Este accidente, que podría haber dejado secuelas emocionales y físicas, no logró menguar el entusiasmo de Juana por la conducción. A pesar de la experiencia aterradora, la actriz confesó que no le costó volver a manejar. "No, me costó esa curva en el ripio. Me gusta mucho la velocidad", aseguró, destacando su amor inquebrantable por los vehículos y la adrenalina que conlleva estar al volante.