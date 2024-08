El actor que confesó que Guillermo Francella le cambió la vida

Gastón interpreta al ayudante de Eliseo Basurto, el controvertido portero de la torre de Belgrano, protagonista de la serie. Este trabajo le significó al joven actor acceder a una masividad no experimentada anteriormente. “Hice bastante terapia, trabajé mucho no creerme más de lo que soy, ni sentir que soy un exitoso total ni un fracasado cuando las cosas van mal; este es un medio que te puede llevarte muy arriba o muy abajo”, comienza diciendo en la entrevista.

Luego explicó cómo fue llegada a la serie. “Estaba sin hacer nada en mi casa cuando me sonó el teléfono y era, nada menos, que un llamado de Gastón Duprat que me sorprendió mucho”, recuerda Cocchiarale, nacido y criado en Ramos Mejía, en el Oeste del Conurbano.

image.png

“En esa charla, Duprat me contó sobre el proyecto y sobre mi personaje; inmediatamente le dije que me interesaba mucho y que estaba listo para rendir una prueba, pero mi sorpresa fue grande cuando me respondió que no me estaba convocando a un casting, sino que se trataba de una propuesta formal de trabajo. Fue hermoso recibir ese llamado porque Gastón Duprat y Mariano Cohn son mis ídolos; El hombre de al lado me pareció una maravilla, así que actuar para ellos significaba una locura hermosa”, relató.

El gesto de Guillermo Francella que le cambió la vida

El vínculo con Guillermo Francella nació cuando compartieron el trabajo en El Clan, la exitosa película de Pablo Trapero en torno al accionar de la banda que lideraba Arquímedes Puccio focalizada en la ejecución de secuestros extorsivos y crímenes.

En aquella oportunidad, Francella le dio vida al líder de la organización, mientras que Gastón Cocchiarale interpretó a Daniel Arquímedes “Maguila” Puccio, hijo del patriarca de la familia de San Isidro con aspiraciones Patricias.

Francella 1.jpg

“Pegamos muy buena onda, pero no nos volvimos a cruzar. Siete años después, él se acordó de mí y sugirió mi nombre. Uno nunca sabe quién te está viendo o pensando, por eso siempre es importante estar a la altura, más allá de si te ve mucha o poca gente”, dice, confirmando que fue el propio Francella quién lo recomendó para formar parte de El Encargado.

"Lo escucho y lo respeto casi como un gurú; no fue difícil porque se trataba de trasladar el vínculo de la vida cotidiana a la ficción", comentó, graficando un poco cómo es su relación con el aclamado actor.