El álbum de fotos de las vacaciones de Julieta Ortega en Brasil

ortega1.png

Las relajadas vacaciones de Julieta Ortega en playas brasileñas

ortega2.png

Finalmente, una de las imágenes que más reacciones generó, fue una toma de un momento de relax. Se trata de una foto en donde se ven sus piernas apoyadas en la arena, un libro abierto y el mar de fondo. El paisaje tropical, la calidez del ambiente y el contraste entre naturaleza y ciudad hacen de Río de Janeiro un destino ideal para desconectar del ajetreo porteño.

ortega3.png

La artista eligió este rincón de Brasil para recargar energías y compartir con sus seguidores no solo sus looks veraniegos, sino también momentos de tranquilidad y descanso. Julieta Ortega tras su paso por Brasil en el marco de sus vacaciones, dejó las mejores postales de unas semanas inolvidables. La argentina no titubeó y levantó sus imágenes a la red, en donde no solo fue halagada por su figura sino también por los paisajes brasileños que supo aprovechar.