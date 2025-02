Julieta Ortega contó el secreto más fuerte de su hermano Sebastián

image.png

"Me acuerdo que una vez que nos tiramos con todo, con la palabra obviamente. Fue una pelea por teléfono y me angustié muchísimo. Fue horrible, estuvimos un tiempo sin hablarnos y eso para mí fue fatal. Yo terminé pidiéndole perdón, le escribí y al toque me contestó y se disculpó también. Siempre nos llevamos genial nosotros".

La fuerte opinión de Julieta Ortega acerca de su hermano Sebastián

Y en tren de confesiones, Julieta Ortega destacó una de las características que más valora de su hermano Sebastián: "Es un hermano al que le fue realmente muy bien y es muy generoso con el resto de sus hermanos".

A pesar de no sonreír demasiado o de mantener un aspecto impenetrable, ella lo define: "Cuando digo generoso, lo digo en todo sentido: con su tiempo, con sus cosas, con su casa... él se va de vacaciones y te dice que te instales. O me dice andá a tal lado y yo por ahí no puedo en ese momento pagar el pasaje y me dice 'te invito'. Es así".

image.png

También cabe destacar que tanto Julieta cómo Sebastián han trabajado juntos. En varios de los proyectos que tuvo a su cargo el productor, convoco a su hermana para llevar adelante su rol de actriz. Algunos ejemplos son las tiras cómo Graduados o Viudas e Hijas del Rock and Roll, novelas recordadas que se emitieron a través de Telefe.