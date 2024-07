Secretos de la familia Ortega: cuáles son las diferencias que marcan a Julieta y Rosario Ortega

En una entrevista con La Nación, la hija mejor de Palito contó cómo vivió la diferencia de 14 años con su hermana Julieta: "Primero no teníamos nada que ver. Ni compartíamos salidas, ni compartíamos amigas y de repente todo eso sí lo empezamos a compartir, y el hecho de trabajar juntas nos unió mucho como hermanas también porque en el podcast lo que pasa también es que salen muchos trapitos al sol y si bien es un programa editado, hay muchas cosas que las dejamos, que yo le digo “vos sos tal cosa” y ella me dice a mí “vos tal otra”".

image.png Julieta y Rosario Ortega

Sobre su vínculo en el podcast, contó: "Tratamos de ser lo más honestas posible. Entonces si a mí algo me molestaba de ella, ella trató de pulirlo más que nada para trabajar porque no podés trabajar con alguien con el que te llevás mal".

Al ser consultada sobre si tienen muchas diferencias, contestó: "Sí. A mí no me gusta discutir, por ejemplo, le huyo mucho a eso y a enfrentar los problemas. Yo soy más evasiva. Esas cosas. Y bueno, diferencias generacionales también".

Por qué Julieta Ortega no quiso tener hijas mujeres

En una reveladora y emotiva entrevista para el ciclo "Las pibas dicen", transmitido por el canal de YouTube de Blender, Julieta Ortega, actriz y referente del movimiento feminista, abrió su corazón y compartió profundas reflexiones sobre la percepción del cuerpo femenino y la maternidad. Con su característica franqueza, la actriz confesó el motivo por el que no deseaba tener hijas mujeres, un sentimiento arraigado en su estricta visión de la belleza, heredada de su madre, Evangelina Salazar.

Julieta Ortega.jpg Julieta Ortega

"Es una mirada que heredé de una madre bella y que era estricta consigo misma, que yo no me puedo sacar de encima. Yo me miro así y miro a las otras mujeres así", comenzó Ortega, revelando una verdad que muchas mujeres comparten pero pocas articulan con tanta claridad. La actriz explicó que esta percepción estricta y autoexigente influyó en su deseo de no tener una hija mujer.

"Cuando quedé embarazada, pensé 'ojalá no sea mujer' porque temo de la rigurosidad de la mirada y cuando fue un varón, fue un alivio para mí", confesó, refiriéndose a su hijo Benito Noble, fruto de su relación con el músico Iván Noble.

Julieta Ortega, a lo largo de la entrevista, tocó un tema sensible que resuena con muchas mujeres: la autoexigencia y la presión por alcanzar un ideal de belleza. "Me miro a mí misma con un nivel de crueldad que ni siquiera el peor de los comentarios negativos me mira con esa crueldad", expresó. Esta lucha interna, que contrasta con su militancia en el movimiento feminista, muestra la complejidad y las contradicciones que muchas mujeres enfrentan en su camino hacia la autoaceptación.

Julieta Ortega 2.jpg

En otro pasaje de la charla, la actriz recordó una experiencia que vivió mientras estudiaba teatro en Los Ángeles. "Una modelo se puso a llorar porque sentía que sus pies eran grandes. Yo no lo podía creer porque era hermosa. Es como que cuando más alto estás en el escalón de la belleza, más fuerte caés. Es como una cárcel", relató, poniendo de manifiesto cómo los estándares de belleza pueden convertirse en una trampa incluso para quienes parecen encarnarlos.