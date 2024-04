El amoroso video de Lali Espósito con un galán en el recital de Karol G

Embed Aparecieron imágenes de Lali Espósito y Benjamín Amadeo muy juntos en el show de Karol G pic.twitter.com/QTbnSwawoh — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 28, 2024

Cómo es la relación con Lali Espósito y Benjamín Amadeo actualmente

A pesar de haber seguido caminos separados y haber formado nuevas parejas, tanto Lali Espósito como Benjamín Amadeo mantienen una relación amistosa. Lali está actualmente en pareja con Pedro Rosemblat, mientras que Benjamín comparte su vida con Marina, con quien tiene una hija llamada Andes.

Aunque la presencia conjunta de Lali Espósito y Benjamín Amadeo en el concierto de Karol G fue un recordatorio de su pasado juntos, ambos están atravesando un buen momento personal y profesional. Los fanáticos de Lali, en particular, han sido testigos de su evolución emocional y artística a lo largo de los años, apoyándola en cada nueva etapa de su vida.

Lali Espósito y Benjamín Amadeo

Cómo conoció Lali Espósito a Pedro Rosemblat, su actual novio

Hace pocos días, Pedro Rosemblat, el flamante novio de Lali Espósito habló y contó cómo inició su relación con la cantante. En una charla con María Laura Santillán, el conductor reveló su felicidad por la relación.

"Yo también estoy hasta las manos y muy enamorado... Eso es una caricia escuchar eso. No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos, que el amor sea correspondido. Estoy muy feliz", confesó Pedro Rosemblat emocionado al ser consultado por Santillán sobre su relación con Espósito.

"Me escribió ella. Ahí sacaste un detalle. Me escribió ella y empezamos a charlar. ¡Tuve una suerte bárbara! Yo no sé si me hubiera animado a escribirle. Me sorprendí, obviamente". "Estoy viviendo un proceso de 'marido de pampitización'", compartió entre risas, haciendo alusión a la situación que vivió Roberto García Moritán al ser conocido principalmente como el esposo de Pampita Ardohain.