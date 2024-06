El ataque de bronca de la novia de Martín Ku con Gastón Trezeguet y Gran Hermano

Marisol no aguantó y tuvo su ataque de furia contra el panelista y la producción del reality.

Luego de que una parte del panel de analistas del reality le reprochara a Marisol , la novia de Martín Ku , que perjudicó al tiktokero, la joven se cruzó con Gastón Trezeguet , mientras discutían acerca de lo que pasó con los familiares. El panelista le dijo en la cara que sus “vibras” no eran lo que Martín necesitaba en este momento de la competencia. “Nunca se equivocó Furia . Percibió que vos tenías una energía que no era la correcta. Te sacó la ficha Marisol. Evidentemente, es así”, lanzó.

“Esa intuición se llama Coy, porque el primer día que ella llegó lo marcó a Martín y de repente lo empezó a odiar. Pregunto, no sé, porque yo pensé que no podíamos tirar información del afuera”, reprochó la joven. Ofuscado por la respuesta, Trezeguet contraatacó. “¿De verdad me vas a negar que vos fuiste la causante de que ayer haya perdido el juego El Chino? Porque ayer lo perdió y lo perdió por vos”, señaló.